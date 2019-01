Preiswert, nützlich, gut? Wohnzimmer

Das Sofa ist der gemütlichste Platz im Haus, nicht nur für Couch-Potatoes. Aber welches ist das Beste? Schlafcouch, Ecksofa oder Wohnlandschaft? Der Kauf will gut überlegt sein - die Preise gehen bis zu mehreren tausend Euro hoch. Ärgerlich, wenn dann schon nach wenigen Monaten die Sitzfläche durchhängt oder der Stoff ausbleicht. Wie erkennt man beim Sofa gute Qualität? SWR Reporterin Eva Röder macht gemeinsam mit Familie Mayer den großen Komfort-Test. Welche Bauweise ist am gemütlichsten? Und was steckt eigentlich in den Sofas? Eva Röder lässt drei Sofas unterschiedlicher Preisklassen zersägen und staunt über das Innenleben: Rahmen, Federung, Polster und Bezug - worauf muss man achten und wie möbelt man das Wohnzimmer auf? Ein Film von Sebastian Schiller, Christine Kämper und Isabel Bublitz.