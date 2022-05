Ein Tag auf der Rentieralm in Niederhausen

per Mail teilen

Silke und Jens checken mit ihren Kindern Fabienne und Marlon für euch die Rentieralm in Niederhausen im Hunsrück. Hier hält Almwirtin Sonja Persch-Jost seit mehr als zehn Jahren rund 15 Rentiere. Zunächst mal müssen sich Familie Kleinhans und die zutraulichen Tiere aus Skandinavien kennenlernen.

Mit Rentierschokolade geht alles besser

Mit einem Becher „Rentierschokolade“ – leckere Eukalyptuspellets – werden hier zwischen Menschen und Tieren schnell Freundschaften geschlossen. Hier suchen sich die Rentiere ihre Wanderbegleitung aus und nicht umgekehrt. Nach Füttern und erstem Kuscheln geht die Wanderung los, rund zwei Stunden über die Wiesen und Hunsrückhügel oberhalb des Nahetals. Fabienne ist verliebt und möchte ihr Rentier Edda gar nicht mehr loslassen, Silke und Marlon genießen die Ruhe und die grandiosen Ausblicke bei dieser besonderen Wanderung mit den entspannten Tieren und Vater Jens kämpft mit seiner Holly darum, wer von beiden das Kommando hat.

Sonja ist Rentierexpertin

Und sie erfahren ganz nebenbei von Sonja auch noch eine Menge über die sympathischen Tiere aus dem hohen Norden. Glücklich und etwas müde, erleben Silke, Jens und ihre Kinder auf der Rentieralm zum Abschluss noch ein leckeres Winterpicknick. Außerdem gibt es für euch noch jede Menge Tipps, was ihr an diesem Tag dabeihaben müsst und viele Infos rund um die Rentieralm in Niederhausen.

Anfahrt zur Rentieralm

Hier gibt es weitere Informationen zum Ausflug.