Die 5 schönsten Fahrradtouren im Südwesten

Der Sommer steht an und es wird Zeit eure Fahrräder startklar zu machen. Wir zeigen dir 5 wunderschöne Fahrradtouren in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Also schwingt euch auf’s Rad und los geht’s.

Auf dem Maare-Mosel-Weg taucht ihr in die Natur der ehemaligen Vulkane ein. Die Tour geht von Daun bis nach Bernkastel-Kues und ist 59 Kilometer. Insgesamt seid ihr dabei 5 Stunden unterwegs und kommt vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten. Die Tour ist für alle geeignet.

Als zweiter Tipp gibt’s die Etappe 4 des Badischen Weinradwegs. Inmitten von riesigen Weingärten geht die 56km lange Tour vorbei an historischen Orten, wie zum Beispiel dem Schloss Ortenberg. Durch die Weinberge ist die Tour etwas anstrengender, deswegen solltet ihr einigermaßen fit im Radeln sein oder habt ein E-Bike.

Actionreich wird’s im Mountainbike-Park Pfälzerwald. Hier gibt’s auf der Route 9 neben einigen coolen Singletrails auch eine Belohnung auf der Burgruine Lindelbrunn. Die Aussicht ist einfach grandios. Auch hier geht’s ziemlich bergauf. Mit dem E-Mountainbike kein Problem, mit einem normalen Bike etwas für geübte Fahrer.

Für die ganze Familie bietet sich der Lokalbahnradweg auf der Gerstetter Alb. Entlang der Schienen geht’s von Gerstetten bis nach Amstetten. Zurück geht’s dann mit einer alten Dampflok. Insgesamt dauert die Tour 5 Stunden – inklusive der Bahnfahrt.

Am Schluss haben wir für euch eine geführte E-Bike Tour gecheckt. Uschi Becker leitet die Führungen und gibt Einblick in die Kultur von Rheinhessen und Mainz. Ab 6 Personen kann eine Führung stattfinden und der Preis liegt bei 19 Euro. Das Highlight: ein Umtrunk bei einem der Weingüter auf der Strecke.

Hier gibt es weitere Infos zu den Fahrradtouren: