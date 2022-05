Camper-Van Challenge: Bei -7°C: am Schluchsee übernachten

Vanlife für Anfänger: die drei Jungs der Familie König campen beim Männerwochenende das erste Mal in einem Campervan. Für die Challenge geht es mit einem gemieteten Bulli, der mit Campingmodulen ausgestattet ist, ins Schwarzwald Camp an den Schluchsee. Auf diesem sehr naturbelassenen Campingplatz gibt es keinen Strom, kein fließendes Wasser und nur eine Komposttoilette zu der man ein paar Minuten laufen muss.

Unter diesen Bedingungen, fast wie beim Wildcampen, stellen sich Papa Steffen und seine Jungs Mika und Atreju einigen Herausforderungen: Wie geht das Aufstelldach hoch? Wie macht man das Bett in so einem Campingbus? Und wird die Standheizung durchhalten? Nach einer kleinen Einpark-Odyssee entdecken sie den Campervan und schaffen es auch sich im Freien ein sogenanntes One Pot Gericht (auf deutsch einfach nur: Eintopf) zuzubereiten. Bevor die Frage „Wer muss spülen?“ beantwortet werden kann, machen die Drei einen Abstecher, an den nur wenige Gehminuten entfernten, Schluchsee, beobachten einen spektakulären Sonnenuntergang und genießen im Anschluss ein warmes Lagerfeuer. So muss „Vanlife“ aussehen. Ob die Nacht im Camper allerdings wirklich so cool wird? Bei 7 Grad Außentemperatur wird es jedenfalls alles andere als gemütlich...

Hier geht's zum Ausflugsziel