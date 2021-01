Johanna Grubers Lieblingsgericht sind Oma Gudruns Deie und ihre Himbeermarmelade. Johanna ist Studentin und würde beides gerne mal für ihre WG in Augsburg zubereiten. Aber momentan leben ihre WG Kollegen wieder zu Hause bei ihren Eltern, genau wie Johanna. Die Vorlesungen finden nur digital statt. Johanna nutzt die Zeit und kocht mit ihrer Oma. Aber auch nur digital: Ihre Oma in Stuttgart-Schönberg und Johanna in Salach. Oma berät Johanna übers Tablet, wie's geht. Ein Experiment für die beiden. Ob daraus auch ein gelungenes Essen wird? mehr...