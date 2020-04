Oma kocht am besten: Sarma

"Wenn Dich irgendwas bedrückt im Leben, dann isst Du Sarma und die Welt ist vergessen", so beschreibt Enkel Micha Decker sein Lieblingsessen. Sarma ist ein traditionelles Festtagsgericht aus der Balkanküche, ähnlich wie Krautrouladen. Oma Katharina Cyrol kocht sie am besten. Von ihr will Micha es lernen und fährt von seiner Heimat Balingen den ganzen Weg zu ihr an die Nordseeküste nach Büsum.