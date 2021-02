Seit Anja Romer in Belfast lebt und als Sängerin ihr Publikum begeistert, sieht sie ihre Oma Christiane nur noch in großen Abständen. Aber wenn die 26-jährige ins Flugzeug steigt und nach Deutschland fliegt, steht sie auch vor Omas Tür im oberschwäbischen Vogt. Was Anja in Nord-Irland ganz besonders vermisst: Omas Kochkünste. Vor allem die gefüllten Paprika haben es ihr von klein auf angetan. Wie die gekocht werden, will Anja nun von ihrer Oma lernen. Und Oma reist zum Testessen zu ihrer Enkelin nach Belfast.