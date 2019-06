Oma kocht am besten - Folge 16 Oma-Pizza und Tiroler Nusskuchen

Oma kocht am besten - Folge 16

Anna liebt Omas Pizza - eine Pizza mit viel Gemüse und Fleisch. Jetzt will sie von ihrer Oma Anneliese lernen, wie man diese Pizza macht.

Anna (23) will unbedingt lernen, ihr Lieblingsessen zu kochen. Und das kann ihr nur eine zeigen, ihre Oma Anneliese (74). Anna liebt Omas Pizza, eine Pizza mit Geschichte. Denn sie ist eigentlich entstanden, weil die Großeltern in Untereisesheim früher Landwirtschaft betrieben und so immer massenhaft Gemüse und Fleisch hatten. Und das landete kurzerhand auf der Pizza, die nicht zu knapp belegt wird: Tomatensauce, Paprika, 400 Gramm Wurst und 200 Gramm Käse.