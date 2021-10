Ein unendliches Kapitel: die Frauen und die Liebe. So manch eine Frau geht in ihrer Beziehung durch heftige Turbulenzen und rauft sich trotz zahlreicher Widerstände immer wieder mit ihrem Partner zusammen. Andere wiederum durchleben unzählige Trennungen und verlieren dennoch nicht den Glauben an die große Liebe. mehr...