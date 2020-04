per Mail teilen

Der Arzt Gerhard Trabert setzt sich seit vielen Jahren für Arme und Benachteiligte ein und gibt ihnen ihre Würde zurück - hier und bei seinen Einsätzen in der ganzen Welt.

Gerhard Trabert setzt sich seit vielen Jahren für Arme und Benachteiligte in unserer Gesellschaft ein. Mit seinem Arztmobil ermöglicht er Obdachlosen einen unkomplizierten Zugang zu medizinischer Versorgung und, vielleicht noch wichtiger, er gibt ihnen ihre Würde zurück. Immer wieder hilft er auch Menschen im Ausland, so auch bei seinen Einsätzen in Flüchtlingslagern.