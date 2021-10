Mit 16 Jahren verliebt sich Christiana von Oertzen in ihren doppelt so alten Tennislehrer Klaus. Eine verbotene Liebe, die der Stiefvater unterbindet. 30 Jahre lang sucht die Hamburgerin in jeder Beziehung Klaus. Bis zu dem Tag, an dem sie nach drei geschiedenen Ehen ihr Schicksal in die Hand nimmt.