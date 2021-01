Einst war das Alte E-Werk der Stromlieferant des Kurhauses und einiger Geschäfte in Baden-Baden. Aber Dieselmotoren rattern hier schon lange nicht mehr. Im Februar 1966 endete die Eigenerzeugung in Baden-Baden mit der Umstellung von Gleich- auf Wechselstrom. Sie begann am 3.Juli 1898, als das E-Werk erstmals, in erster Linie zur Beleuchtung des Kurhauses und einiger Geschäfte, Strom bereitstellte.

Treppenaufgang zur Maske im E-Werk in Baden-Baden SWR SWR - Tom Oettle

Infolge der Umstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung von Gas auf Strom und der auch sonst wachsenden Nachfrage wurden 1906 zwei je 450 PS starke Dampfturbinen installiert. Doch schon 1914 mit dem Bau einer 20 kV-Freileitung; die eine Fremdversorgung ermöglichte, verlor das E-Werk seine ursprüngliche Bedeutung. Die Dieselmotoren wurden in der Folgezeit lediglich zur Sicherung der Versorgung angeworfen. Als 1966 die Stromproduktion eingestellt wurde, diente das heute denkmalgeschützte Gebäude als Lagerhalle.

Nach einigen Renovierungs- und Umbauarbeiten, erwachte das alte E-Werk im Jahr 2000 in neuem Glanz. Mit seinen historischen Schalttafeln, sowie dem nostalgischen Ambiente, wurde es als einzigartiger Rahmen der Sendung "Menschen der Woche" weit über Baden-Baden hinaus bekannt.

Der Zuschauerraum im E-Werk, Baden-Baden, vor der Aufzeichnung SWR SWR - Tom Oettle

Ab dem 8. Januar 2015 wird die Sendung "Nachtcafé" im alten E-Werk produziert. Das Nachtcafé ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Im Zentrum stehen jeden Freitagabend Menschen mit ihren persönlichen Lebensgeschichten. Dabei diskutieren sie mit Prominenten und Experten auf Augenhöhe und beschäftigen sich auf unterhaltende und bereichernde Weise mit einem Thema.

Mit dem neuen Moderator, Michael Steinbrecher, startet der SWR seine Freitagabend-Talkshow an neuer Stätte - dem alten E-Werk.