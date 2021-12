per Mail teilen

Als 14-Jährige landet Janita auf der Straße und lebt dort viele Jahre lang in Obdachlosigkeit. „Selbst schuld“, so das gängige Urteil ihrer Mitmenschen. Mit knapp 30 hat sie die Kraft für den Ausstieg, zieht in ihre erste eigene Wohnung. Geblieben ist bis heute aber das Gefühl nicht dazuzugehören.