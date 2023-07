Der Traum vom besseren Leben

Egal ob beruflich, in der Liebe oder in Fragen von Identität und Heimat – viele Menschen sind unzufrieden, tragen unerfüllte Träume und Sehnsüchte in sich und wünschen, ein besseres Leben zu führen. Diejenigen, die in unvorstellbare Verhältnisse hineingeboren werden, träumen bereits als Kinder von einem besseren Leben.

Die Gäste bei Michael Steinbrecher: Collien Ulmen-Fernandes – ist mit ihrer Familie nach Mallorca ausgewandert

Collien Ulmen-Fernandes – ist mit ihrer Familie nach Mallorca ausgewandert
Ingmar Zöller – gab seine Arztpraxis auf, um Lokführer zu werden Patricia Blanco – ihr Traum vom besseren Leben zerplatzte durch eine Trennung

Mouhanad Hasson – floh vor dem Bürgerkrieg in Syrien Philip Seibel – wuchs in einer Sekte auf und erlebte Missbrauch und Gewalt

Prof. Wilhelm Schmid – Philosoph

