Glücksfall Erbe

Sendung am 03.03.2023

Viele haben sicher schon einmal von einer unbekannten Erbtante geträumt, die ihnen ihr ganzes Vermögen vermacht und sich so unverhofft das Bankkonto füllt – ein wahrer Glücksfall also. Weitaus häufiger sind allerdings Konflikte in Familien, wenn der Nachlass verteilt wird.