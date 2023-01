Sendung am 27.01.2023

Oft machen wir es uns im Alltag nicht bewusst, welch tragende Rolle unser Körper spielt. In ihm schreiten wir durchs Leben, er ist unser Zuhause. Doch was, wenn plötzlich Organe streiken, ein Unfall oder Krankheit den Körper in einen Ausnahmezustand versetzen? Wann wird der eigenen Körper zum Feind und wie gelingt die Versöhnung?