Ich sehe was, was du nicht siehst – von Magie und Übersinnlichem

Ob Magie, Geister oder Hexerei – das Übersinnliche übt eine große Faszination auf viele Menschen aus. Doch was reizt uns an paranormalen Phänomenen so sehr?

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Xenia Seeberg

Die Schauspielerin Xenia Seeberg ist überzeugt, bereits mehrmals gelebt zu haben und wiedergeboren zu sein. Vieles in ihrem heutigen Leben hat sie erst verstanden, nachdem sie durch Meditation und Hypnose Kontakt aufgenommen hat zu ihren früheren Persönlichkeiten. „Es hat mich aus der Bahn geworfen, etwas zu sehen, was andere nicht gesehen haben.“

Link: Instagram

Thomas Bruckner

Nach einer schweren Tumordiagnose stellt der ehemalige Snowboard-Profi Thomas Bruckner seine Lebensweise infrage. Statt ins Krankenhaus begibt er sich bei seiner weltweiten Suche nach Heilung in die Hände von Menschen, die behaupten, sie hätten außergewöhnliche Fähigkeiten. „Ich bin mit dem Gedanken dorthin geflogen, dass man das nicht ernst nehmen kann, was da passiert“. Zurückgekommen ist er mit vielen außergewöhnlichen Eindrücken, die er nicht für möglich gehalten hatte.

Andrea Müller

Unzähligen UFO-Sichtungen ist der Journalist Andreas Müller in den vergangenen Jahren nachgegangen - mit erstaunlichen Resultaten. Er kämpft gegen pauschale Zweifel an außergewöhnlichen Entdeckungen am Himmel. „Gibt es UFOs? Ich glaube, die Antwort ist ganz klar: Ja. Es gibt Objekte am Himmel, die man bislang nicht erklären kann.”

Link: Homepage

Silvia Fink-Eisinger

Silvia Fink-Eisinger kommuniziert täglich ins Jenseits mit ihrer verstorbenen Tochter. Fünf Jahre liegt deren tödlicher Reitunfall zurück, bis heute stehen Mutter und Tochter miteinander in ständigem Austausch. Was für Silvia Fink-Eisinger anfangs Grund für große Selbstzweifel war, sieht sie heute als großes Geschenk. “Als ich die Stimme meiner verstorbenen Tochter hörte, habe ich angefangen, an mir zu zweifeln. Ich hatte Angst, den Verstand zu verlieren”.

Link: Homepage

Leonie Arnold

Von klein auf hat Leonie Arnold immer wieder übersinnliche Visionen. „Schon früh wusste ich, dass es da mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als wir sehen können.“ Als sie in ein altes Bauernhaus zog, ahnte sie nicht, dass es dort spuken könnte. Es kam zu mehreren außergewöhnlichen Erlebnissen. Heute ist sich die 47-Jährige sicher: Sie lebte in einem Spukhaus.

Dr. Ina Schmied-Knittel

Seit mehr als zwanzig Jahren erforscht Dr. Ina Schmied-Knittel paranormale Erfahrungen. Nahtoderfahrungen, Spukerlebnisse, Wiedergeburtsfantasien – immer mehr Menschen berichten von übersinnlichen Erlebnissen. Die Soziologin versucht diese Erlebnisse messbar zu machen und analysiert, warum Übersinnlichem oft mit großer Skepsis begegnet wird. „Wir Menschen halten uns an Dingen fest, die wir sehen, die wir beweisen, rational nachvollziehen können.“

Link: Homepage

Literatur zur Sendung:

Thomas Bruckner

SWR Wundersuche von Heilern, Geblendeten und Scharlatanen Verlag: Picus ISBN: 978-3711720672

Andreas Müller

SWR Deutschlands UFO-Akten Verlag: Grenzwissenschaft Aktuell Verlag ISBN: 9783754306802

Silvia Fink-Eisinger