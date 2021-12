Menschen, die uns prägen

per Mail teilen

Es gibt manche Menschen, die unser gesamtes Leben prägen. Sie haben maßgeblichen Einfluss auf unser Handeln und wie wir durch die Welt gehen – im Guten wie im Schlechten.

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Christian Berkel

Christian Berkel wurde durch seine namhaften Vorfahren und deren bewegter Familiengeschichte geprägt. Lange fühlte sich der Schauspieler und Autor zwischen den Stühlen einer jüdisch-deutschen Identität. Einen entscheidenden Einfluss auf seinen Lebensweg hatte schließlich seine Mutter: „Sie spielte mir immer zum Aufwachen Theaterplatten vor, da begann mein Weg in die Schauspielerei.“

Marcus Heinz

Schnelle Autos, Markenklamotten und schöne Frauen – das war der Jugendtraum von Marcus Heinz. Geprägt vom Gangsta-Rap der 90er-Jahre schlug er eine kriminelle Karriere ein, lebte von Einbrüchen und später vom Drogenbusiness. Erst als er obdachlos wurde, merkte er, dass er sich die Falschen zum Vorbild genommen hatte: „Heute bereue ich, was ich getan habe.“

Link: Homepage

Judith Brauneis

Ihre Urgroßmutter hat aus Judith Brauneis gemacht, was sie heute ist: Leichenpräparatorin und Notfallseelsorgerin. Diese nahm sie schon als Kind auf den Friedhof, nahm ihr die Angst und ruf in ihr eine Faszination für den Umgang mit Toten hervor: „Das fand ich so spannend und gruselig zugleich. Ich wusste schon als Kind, dass ich diesen Beruf machen will.“

Link: Instagram

Hatice Akyün

Die preisgekrönte Journalistin Hatice Akyün wurde maßgeblich von ihrer Hauptschullehrerin geprägt. Als Kind einer türkischen Gastarbeiterfamilie war sie derart beeindruckt von der selbstbestimmten Frau, die mit rotem Auto und Minirock zur Schule kam, dass diese zum Vorbild und schließlich zur Freundin wurde: „Ich kannte bis dahin keine Frauen, die nicht verheiratet waren und allein lebten. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt und geprägt.“

Link: Homepage

Nikolaus Fischer

23 Jahre lang waren Nikolaus Fischer und Schlagerstar Jürgen Marcus ein Paar. Bis zu Marcus Tod stand Fischer fest an dessen Seite: „Wir waren über all die Jahre vielleicht 14 Tage getrennt.“ Auch die schwere Lungenkrankheit des Sängers brachte die beiden nicht auseinander, sondern vertiefte ihre Beziehung zueinander weiter: „Die Zeit mit ihm wird mich ein Leben lang begleiten. Er war immer ein Vorbild für mich.“

Links: Homepage - Facebook

Dr. Jens Förster

Wie wir von anderen Menschen geprägt werden, weiß Dr. Jens Förster. Es sind nicht nur die Eltern, die einen großen Einfluss auf unsere Entwicklung haben: „Manchmal suchen wir uns bewusst Menschen, die uns das geben, was uns zu Hause fehlt.“ Aber nicht nur die Lebensumstände auch die Gene prägen uns: „Forscher gehen davon aus, dass rund 40 Prozent unseres Wesens durch Gene bestimmt wird,“ so der Sozialpsychologe.

Link: Homepage

Literatur zur Sendung

Christian Berkel

SWR Der Apfelbaum Verlag: Ullstein ISBN: 9783550200465

SWR Ada Verlag: Ullstein ISBN: 9783550200465

Hatice Akyün

SWR Verfluchte anatolische Bergziegenkacke Verlag: Kiepenheuer & Witsch ISBN: 978-3-462-04699-1

Judith Brauneis

SWR Frollein Tod: Im Himmel gibt’s Lachs Verlag: Riva ISBN: 978-3-7423-1748-3

Nikolaus Fischer

SWR Eine Leiche zum Feierabend Bayernkrimi Verlag: Midnight ISBN: 978-3958192447

Dr. Jens Förster

SWR Schublade auf, Schublade zu Die verheerende Macht der Vorurteile Verlag: Droemer ISBN: 978-3-426-27790-4