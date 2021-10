Sendung am 22.10.2021

Jeden Tag treffen wir auf fremde Menschen – und häufig machen wir uns schnell ein Bild von ihnen. Doch was sie zu dem gemacht hat, was sie heute sind, was sie bewegt, das wissen wir nicht. Und selbst diejenigen, die wir zu kennen meinen, können hinter der Fassade Dinge verborgen halten, von denen wir nichts ahnen.