Wendepunkte

Egal ob in der Politik, der Liebe oder dem Leben an sich – nichts ist so beständig wie der Wandel. Manchmal vollzieht er sich fast unbemerkt, langsam und stetig. Doch manchmal kommt er mit einem Paukenschlag und markiert einen klaren Wendepunkt im Leben.

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Christian Kern

Aus eher einfachen Verhältnissen stammend, hat Christian Kern eine erfolgreiche Berufskarriere hingelegt: Langjähriger Manager in der europäischen Energiewirtschaft, Chef der Österreichischen Bundesbahnen. Ein politisches Amt strebte er nie an, doch im Jahr 2016 wurde er beinahe über Nacht Österreichischer Bundeskanzler: „Obwohl mir das immer als sehr weit weg vorgekommen ist, war mir klar: Wenn du etwas von dem Glück, das du hattest, zurückgeben kannst, dann musst du das tun“, sagt Kern.

Link: Homepage

Marie Bäumer

Die Schauspielerin Marie Bäumer ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten ihrer Zunft, auf der Kinoleinwand und dem roten Teppich ist sie Zuhause. Doch die oberflächliche Glitzerwelt des Showgeschäfts ist für sie nur ein Teil ihres Lebens. Bereits als Jugendliche verliebte sie sich auf einer Reise in das Land, in dem sie heute Zuhause ist: Frankreich. In der Provence findet sie Erfüllung in ihrer Liebe zu Pferden und der Natur. Und sie sagt: „Ich habe diese Entscheidung und diese Lebensform keine Sekunde bereut. Im Gegenteil.“

Link: Homepage

Miranda DiGrande

Als Miranda DiGrande vor drei Jahren im NACHTCAFÉ ihre Verlobung mit dem Unternehmer Frank Otto bekannt gab, tat sie das noch unter ihrem bürgerlichen Namen Nathalie Volk. Seitdem hat sich ihr Leben in eine Richtung gewendet, die unterschiedlicher kaum sein könnte. Die Beziehung mit dem fast 40 Jahre älteren Multimillionär zerbrach, vor kurzem verlobte sie sich mit einem Hells-Angels-Rocker und wohnt seitdem in der Türkei: „Mein neues Leben gibt mir Liebe. Das hatte ich 23 Jahre lang nicht“, so Miranda DiGrande.

Link: Instagram

Tomasz Jedrowski

Einser-Schüler, Studium in Cambridge, Arbeit in einer Anwaltskanzlei in London: Die Karriereleiter zeigte steil nach oben für Tomasz Jedrowski. Doch der vermeintliche Erfolg machte ihn nicht glücklich – ganz im Gegenteil, er wurde krank. Erst die Beziehung zu seinem Partner öffnete ihm die Augen: „Ich sah, dass es Leute gibt, die nicht dieses Leben führen und trotzdem glücklicher sind.“ Schließlich entschied er sich für einen mutigen Schritt und erfüllte sich seinen Traum, Schriftsteller zu werden.

Link: Instagram

Alice Sara Ott

Schon im Alter von drei Jahren entdeckte Alice Sara Ott ihre Liebe zum Klavier. Früh feierte sie an ihrem Instrument Erfolge, wurde vielfach ausgezeichnet und avancierte, allen persönlichen Zweifeln und Krisen zum Trotz, zum gefeierten Klassikstar. Doch mit 30 Jahren bekam sie gesundheitliche Probleme und schließlich die Diagnose: Multiple Sklerose. Ott ließ sich von dieser Nachricht nicht unterkriegen: „Das war für mich am Ende eine Erleichterung, denn endlich wusste ich was mit mir los ist."

Links: Homepage - Instagram - Facebook

Prof. Dr. Wilhelm Schmid

Für den Lebenskunst-Philosophen Prof. Dr. Wilhelm Schmid ist es wünschenswert, dass wir mit Wendepunkten im Leben konfrontiert sind – im Positiven wie im Negativen. Nur: Wie gehen wir damit um? „Es ist sinnvoll, nach Gründen und Ursachen zu fragen, aber irgendwann ist es dann auch Zeit, sich eine andere Frage zu stellen: Wozu soll das gut sein?“, so Schmid, der auch weiß, wie es gelingen kann, Wendepunkte als Chancen für positive Veränderungen zu begreifen.

Link: Homepage

