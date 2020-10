per Mail teilen

Das Leben gleicht mitunter einer Achterbahnfahrt. Rasant kann es bergauf gehen – doch genauso schnell kann es auch wieder bergab gehen. Denn nicht immer sind der Erfolg und das Hochgefühl von Dauer.

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Theresia Fischer

Theresia Fischer hat eine klare Vorstellung von ihrem beruflichen Weg: Sie will ein Star sein. Dieses Ziel verfolgt sie trotz vieler Widerstände. Um sich im Rampenlicht wohler zu fühlen, ließ sich die GNTM-Teilnehmerin die Beine verlängern und nahm sogar den Bruch mit ihren Eltern in Kauf. „Das ist furchtbar für mich, dieses Abgelehnt-Sein“, so Fischer.



Julia Neigel

Auch Julia Neigels Karriere startete früh, bereits in jungen Jahren feierte sie große Erfolge als Sängerin. Doch diese Zeit machte sie nicht glücklich. Im Gegenteil: Sie fühlte sich ausgenutzt und unterdrückt. „Das war die schlimmste Zeit meines Lebens“, sagt Neigel. Sie musste erst lernen, sich aus der Abhängigkeit zu befreien und ihren eigenen Weg zu gehen.



Stefan Mörsdorf

Stefan Mörsdorf lebte ein Leben auf der Überholspur: Als Unternehmer und Umweltminister des Saarlands waren 60-Stunden-Wochen ganz normal. Doch gerade als er etwas kürzertreten wollte, veränderte ein Schlaganfall alles. Mörsdorf musste akzeptieren, dass er nicht mehr alles alleine machen kann. „Ich habe keine Probleme mehr, mir helfen zu lassen.“



Kevin Pannewitz

Kevin Pannewitz galt als großes Fußballtalent. Und tatsächlich schaffte er es bis in die Bundesliga. Doch aus der erhofften Riesenkarriere wurde nichts, auch weil Pannewitz nicht die nötige Disziplin mitbrachte: „Ich habe etwas weggeschmissen, was viele haben wollen“, sagt Pannewitz heute rückblickend. Sein Geld verdiente er statt mit Fußball in der Zwischenzeit unter anderem als Möbelpacker.



Yvonne Koch

Als Tochter Gunter Gabriels erlebte Yvonne Koch die große Karriere ihres Vaters hautnah mit. Auch während der Abstürze und Tiefpunkte des Countrysängers war sie an seiner Seite. Als er im Jahr 2017 starb, hinterließ er einen Schuldenberg. Und dennoch ist Yvonne Koch heute überzeugt: „Es geht im Leben immer um das Aufstehen“ – und so trat sie das Erbe gerne an.



Dr. Mathias Jung

Dr. Mathias Jung weiß, wie schnell es im Leben bergauf aber auch wieder bergab gehen kann. Und er hat Erfahrung damit, wie Erfolg einen Menschen mitunter prägt: „Erfolg kann positiv verändern, indem man zum Beispiel empathisch und gütig wird. Wenn man jedoch einen schwachen Charakter hat, kann es passieren, dass der Ruhm einen versaut", sagt der Philosoph und Psychotherapeut.

