Macht Erfolg glücklich?

In unserer heutigen Leistungsgesellschaft scheint Erfolg eine wichtige Voraussetzung für ein gutes Leben zu sein. Doch was macht Erfolg eigentlich aus? Und ist er tatsächlich so bedeutend, wie wir oft glauben?

Gäste:

Peter Altmaier, der Politiker stellte für den beruflichen Erfolg alles hintan

Saliha “Sally” Özcan, die erfolgreiche Youtuberin lebt für ihren Beruf

Leoni Rosen, arbeitet für ihre Work-Life-Balance nur vier Tage die Woche

Horst Trumpp, lebte für Arbeit und Anerkennung, bis er zusammenbrach

Bettine Jung, die erfolgreiche Automanagerin kündigte für ihren Lebenstraum

Prof. Sighard Neckel, Soziologe