Als Jugendlichem war Tobi Rosswog Geld wichtig, für ein paar Euro zog er sogar seine Freunde über den Tisch. Heute träumt er von einer Gesellschaft, in der Geld keine Rolle mehr spielt und versucht selbst geldfrei zu leben – mit all den Herausforderungen, die diese Utopie in seinem Leben bedeuten.