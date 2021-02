per Mail teilen

Von einer Krankheit in den Rollstuhl gezwungen lässt sich Kim Lumelius nicht in ihrer Freiheit einschränken. Im Gegenteil - sie bereiste inzwischen über 40 Länder, war wandern auf Bali, paragliden in den Alpen und gibt anderen Rolli-Fahrern Tipps wie sie ihren Radius ebenfalls erweitern können.