"Bloß nichts Falsches sagen!" - das geht vielen durch den Kopf, wenn sie an das "Zigeunerschnitzel" oder den "Mohrenkopf" denken oder wenn sie "Ärzt*innen" statt "Ärzte" lesen. Sie fürchten sich davor, plötzlich öffentlich am Pranger zu stehen, weil sie Worte benutzen, über die sich doch bislang auch niemand beschwert hat. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die sich fragen, wie es sein kann, dass Menschen so unbedacht mit Sprache umgehen und dadurch andere diskriminieren.

Gäste:

Harald Schmidt, der Entertainer kennt keine Tabus

Nina Proll, die Schauspielerin hat keine Angst vor Shitstorms

Judith Sevinç Basad, die Journalistin kritisiert ideologische Sprechverbote

Layla Bürk, erlebt seit ihrer Kindheit immer wieder Rassismus

Hasnain Kazim, der Autor und Journalist plädiert für eine sensible Sprachverwendung

Lucie Veith, setzt sich aus eigener Betroffenheit für Belange intersexueller Menschen ein