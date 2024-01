per Mail teilen

Das 2. Nachtcafé Buch

Im zweiten Band stellt Michael Steinbrecher Menschen vor, deren persönliche Geschichten er in dem Buch "Familienbande" zusammen getragen hat. Er berichtet von den Begegnungen in der Sendung "Nachtcafé" und veranschaulicht, dass wir in den Erlebnissen anderer immer auch uns selbst entdecken und von den Erfahrungen profitieren können.