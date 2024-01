Stimmen zum Nachtcafé

per Mail teilen

Prominente Zitate

Ulrike Folkerts



"Was für ein Thema heute Abend - ausufernd - und die Frage - haben wir es geschafft, neue Gedanken mit auf den Weg zu geben? Auf alle Fälle eine illustre Runde - Danke für die Fairness und alles Drumherum!"



Günther Jauch



"Man hatte Zeit, mal einen zusammenhängenden Gedanken zu entwickeln. Und es haben mich viele Leute auf die Sendung angesprochen, was ja angesichts der Masse an Talkshows sehr auffällig ist."

Alice Kessler



"Es war von allem etwas drin: Lächerliches, Ernstes, aber nie oberflächlich."



Erwin Teufel



"Eine pfiffige und informative Sendung mit provokanten Themen. Wieland Backes trifft den richtigen Ton und kommt mit seinen Kommentaren und Einwürfen direkt auf den Punkt."



Rainer Langhans



"Mein Gefühl war, so gut bin ich noch nie behandelt worden, das war das Angenehmste, was ich kenne."

Klaus Löwitsch



"Aus meiner Sicht gibt es, vielleicht außer der Johannes B. Kerner-Show, keine vergleichbar intelligente Talkshow in den Medien. Was mir besonders gefiel war, dass durch die Gesprächsführung des Moderators ein Austausch zustandekommt und man einen Gedanken zu Ende denken kann. Obwohl man 'zart' behandelt wird, bleibt es bissig."

Cindy & Bert



"Man kennt die Sendung und man freut sich drauf - wenn man dann dabei war, das Team kennengelernt und mit einer außergewöhnlichen Herzlichkeit aufgenommen wurde - dann liebt man sie!!!"



Helmut Oehring



"Ich fand es sehr intensiv, still und aufmerksam mit viel Liebe und Gelassenheit "gemacht"!!! und erlebt...verrückte, mutige, zerbrechliche Geschichten. Weiter so oder anders."

Georg Stefan Troller



"Schönen Dank für Ihre Talkshow - nicht alle sind so amüsant... und so intelligent."



Friedhelm Brebeck



"Doch, und ganz gegen die Talk-Erfahrungen: Auch als Beteiligter habe ich ein paar aufregende und kluge Beiträge gehört. Danke für die gute Zeit und die Zuwendung der Redaktion."

Kim Fisher



"Lieber Herr Moderator, so von Kollegin zu Kollege: Es war mir ein Fest, so spontan, so trocken humorvoll!!"