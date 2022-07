Was ist ein Surfskate? Ganz profan gesagt, ein Brett auf Rollen. Es ist krass wendig und der letzte Schrei unter den Skatern. Ein Board, mit dem man die Wände hoch und runter fahren kann in einer Bowl, wie auf einer Welle im Meer. Martin Sammet baut Surfskates. Das Besondere an diesem Sportgerät ist seine Form, das Fahrgefühl und auch die speziellen Achsen. mehr...