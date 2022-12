Als Chefin von drei Waldarbeitern kümmert sich Anne Merg in Himmighofen im Taunus um mehr als 1.200 Hektar Mischwald. Da ist sommers wie winters immer viel zu tun, und das ganz besonders für Waldhüterin Anne Merg. Sie ist eine Frau mit einer Mission und die nennt sich "naturgemäße Waldwirtschaft". Was so sperrig klingt, ist für sie schlicht die einzig denkbare Zukunft für eine vitale Zukunft der Wälder. "Naturgemäß" bedeutet dabei nicht Urwald, denn einfach der Natur ihren Lauf zu lassen, führt lediglich zu einer Verarmung der Arten, Anne Merg aber will die Balance zwischen Mensch, Tier und Pflanzen in ihrem Wald wiederherstellen.