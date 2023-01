Der Weg zum Wunschkind ist für viele Frauen und Paare in Deutschland eine Sackgasse. Denn nicht alles, was medizinisch möglich ist, ist auch erlaubt. Henrike ist bereit, für ihren Kinderwunsch ins Ausland zu gehen. In Spanien will sie sich die Eizelle einer fremden Frau einsetzen lassen. In Deutschland ist das verboten. Aber für Henrike und ihren Partner Ronald ist es die einzige Chance auf ein eigenes Kind.