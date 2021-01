Kinder können alles, davon ist die blonde Powerfrau Friedhilde Trüün überzeugt. Mit mehreren Klassen aus vier Grundschulen in Karlsruhe studiert sie in nur einer Woche Lieder ein, die ihren krönenden Abschluss in einem Konzert in der Stadtkirche finden. 300 Kinder kleben an Lippen und schmettern "Großer Herr und starker König" von Johann Sebastian Bach. Disziplin und Konzentration, ohne dass der Spaß auf der Strecke bleibt, das verlangt sie von sich selbst und von den Kindern. mehr...