Acht Menschen, acht Wendepunkte. In "Gesichter der Flucht" erzählen verschiedene Menschen von Flucht und Neubeginn in einem fremden Land. Im Mittelpunkt jedes Films steht ein prägender Moment, der im Leben dieser Personen bis heute nachhallt und stellvertretend für eine Station ihrer Migrationsgeschichte steht: die Vertreibung aus der Heimat, die ersten Eindrücke in der Fremde, das endgültige Ankommen im neuen Land