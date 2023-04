Das ist der letzte Wunsch, den Klaus Bräunig hat – nicht im Knast zu sterben. Dort sitzt der mittlerweile 78-jährige Mann seit 1970, er wurde wegen eines Doppelmordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Kein Mörder sitzt in Deutschland so lange. Aber Klaus Bräunig leugnet die Tat, will eine Wiederaufnahme seines Verfahrens. Seit 52 Jahren bleibt er dabei: „Ich bin unschuldig.“