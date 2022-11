Es ist viel passiert im Jahr 1981: Lady Diana Spencer und Prince Charles geben sich bei der Jahrhunderthochzeit das Ja-Wort. Schauspieler Sascha Hehn macht Schulfernsehen. Die "Polonäse Blankenese" und der Ententanz stürmen die Charts. Während Christiane F. vor harten Drogen warnt, gilt für manche sogar der Walkman als Suchtgefahr. Der ARD-Brennpunkt erlaubt sich einen Scherz und kündigt das Verbot von Autos an. Exotische Club-Urlaube kommen in Mode, nicht jeder und jedem gefällt der Kino-Film "Das Boot". Frauen emanzipieren sich auch im TV. Für die SWR Dokumentation wurden Menschen, über die das Fernsehen damals berichtet hat, heute erneut besucht: Was ist aus ihnen geworden? Was bleibt als Erinnerung? Was hat sie damals geprägt und wirkt bis heute nach? Sie blicken mit den Zuschauerinnen und Zuschauern zurück auf ein Jahr voller Veränderungen. mehr...