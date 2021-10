Zungenreinigung, Leergewicht und Hühnereier

Unser Tipp des Tages:

Wer Bienen etwas Gutes tun möchte, sollte Himbeeren und Maiglöckchen pflanzen!

Siegerteam Enie und Bodo!

Enie und Bodo gewinnen 4.000.- Euro für die inklusive Zirkusschule in Ravensburg. 1.700.- Euro gehen von Alice und Antoine an das Projekt "Kletterwand für die Inklusions-Kindertagesstätte Biber" in Saarbrücken

