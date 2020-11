per Mail teilen

Hilft Teppichschaum gegen Fettflecken auf Wildlederschuhen? Darf man in seiner Garage einen Rasenmäher lagern, ohne ein Bußgeld befürchten zu müssen? Und kann man Schmerzensgeld verlangen, wenn ein bestelltes Brautkleid nicht rechtzeitig zur Hochzeit fertig ist?

Siegerteam Enie und Bodo!

3.000.- Euro gewinnen Enie und Bodo für das Kinder- und Jugendhospiz in Stuttgart.

Alice und Christoph erspielen 1.300.- Euro für das Projekt "Kinderarzt-Mobil für Flüchtlingskinder" in Mainz.



Unser Tipp des Tages:

Fettflecken auf Wildlederschuhen löst man am besten mit Speisestärke!

Meistern Sie Ihren Alltag!