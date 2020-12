Siegerteam Alice und Wigald!

3.400.- Euro gewinnen Alice und Wigald für das Projekt "Soforthilfe für Familien in finanzieller Not" in Mainz.

Enie und Bodo erspielen 1.500.- Euro für die "Jugendhilfe in der Lackierwerkstatt" in Kehl.

Tipp des Tages:

Mit Bier fängt man Schnecken!

Meistern Sie ihren Alltag! mehr...