Sollte ich bei Aquaplaning die Handbremse ziehen? Kann ich Mikrofasertücher in den Trockner geben? Und kann ich Käserinde essen, die in Asche gewälzt wurde?

Diese und viele weitere spannende und skurrile Fragen rund um unseren Alltag beantwortet Moderator Florian Weber und sein Rateteam.

Tierischer Tipp aus der Sendung: Zecken überleben die Waschmaschine leider meistens. Also aufpassen! mehr...