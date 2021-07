per Mail teilen

Muss ich einen Schulabschluss haben, um bei einem Praktikum den gesetzlichen Mindestlohn zu bekommen?



Kann ich Tortilla-Chips als Grillanzünder verwenden?



Und ist Baumwolle Motten gegenüber resistenter als Leinen?

Unser Tipp des Tages:

Gegen blaue Flecken hilft schnelle Kühlung und Arnikasalbe.

Siegerteam Alice und Antoine!

Alice und Antoine gewinnen 3.600.- Euro für die Saarländische Krebsgesellschaft in Saarbrücken zur Begleitung von Kindern krebskranker Eltern. Enie und Bodo erspielen 1.700.- Euro für das Projekt "Familie in Bewegung" zur Unterstützung Alleinerziehender in Ludwigshafen.