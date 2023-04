Kann ich an den Straßen-Leitpfosten ablesen, in welche Himmelsrichtung ich fahre?

Enthalten Himbeeren mehr Vitamin C als Orangen?

Und hat mein neuer Personalausweis eine ertastbare Deutschlandkarte?

Diese und viele weitere spannende und skurrile Fragen rund um unseren Alltag beantwortet Moderator Florian Weber und sein Rateteam.

Tipp aus der Sendung:

Wenn Sie zu einem Notfall kommen, keine Angst vor dem Defibrillator: Sie können damit Leben retten!