Siegerteam Enie und Bodo! 3.000.- Euro gewinnen Enie und Bodo für das Kinder- und Jugendhospiz in Stuttgart. Alice und Christoph erspielen 1.300.- Euro für das Projekt "Kinderarzt-Mobil für Flüchtlingskinder" in Mainz. Unser Tipp des Tages: Fettflecken auf Wildlederschuhen löst man am besten mit Speisestärke! Meistern Sie Ihren Alltag! mehr...