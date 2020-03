per Mail teilen

Muss ich einen Helm tragen, wenn ich Elektro-Tretroller fahre? Sollten Holzkochlöffel nach spätestens zwei Jahren ausgetauscht werden? Und dürfen schwangere und stillende Frauen sonntags arbeiten?

Unser Tipp des Tages:

Mit Zitronensaft bekommen Sie Verfärbungen aus Holzkochlöffeln raus!

Siegerteam Alice und Antoine!

Alice und Antoine gewinnen 3.600.- Euro um Ferien für sozial benachteiligte Kinder in Aalen zu ermöglichen.

1.600.- Euro gehen von Enie und Bodo an das Projekt „Ferien für Kinder mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen“ in Mainz.