Geranien, zahnende Babies und Bittersalz

Halten Geranien Stechmücken fern? Hilft Veilchenwurzel, wenn Babies zahnen? Und bekommt man ineinander verkeilte Trinkgläser mithilfe eines Föns auseinander?

Unser Tipp des Tages:

Verklemmte Trinkgläser bekommt man mit warmem und kaltem Wasser wieder auseinander!

Siegerteam Enie und Bodo!

Enie und Bodo gewinnen 3.200.- Euro für ein Förderungsprojekt für Mädchen in den Bereichen Technik und Programmierung in Hachenberg.

1.500.- Euro erspielen Alice und Dennis für die „Inklusive Bewegungslandschaft für Kinder“ in Walpershofen.