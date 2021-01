Moderator Florian Weber stellt in seinem SWR Wissensquiz "Meister des Alltags" die Alltagstauglichkeit seiner prominenten Kandidaten auf die Probe. Meister des Alltags spendet seinen Gewinn einem guten Zweck. SWR Peter A. Schmidt

Florian Weber wurde 1976 in Frankfurt am Main geboren und wuchs in der Nähe von Heidelberg auf. Schon während des Politikstudiums in München moderierte er in den Hörfunkprogrammen von SWR, BR und NDR. Als Fernsehmoderator steht er seitdem bei vielen spannenden Projekten wie Spiel- und Eventshows und Reportagen vor der Kamera. Jahrelang war er Gastgeber im ARD-Buffet und moderiert zur Zeit neben „Meister des Alltags“ noch die Talksendung „Mal ehrlich“ sowie die „Landesschau Baden-Württemberg“ im SWR Fernsehen.

Florian Weber lebt mit seiner Frau und seinen Kindern im Chiemgau. In seiner Freizeit steigt er gerne auf Berge, fährt Rad und Ski.