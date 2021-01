per Mail teilen

Robert Treutel alias Bodo Bach wurde 1957 in Frankfurt am Main geboren. Nach neun Semestern Jura wechselte er ins Medienfach. Als Kabarettist machten ihn 1994 seine Scherzanrufe als Telefonschreck Bodo Bach deutschlandweit bekannt. Von 2006 bis 2009 war Bodo Bach als Comedy-Reporter in der SWR-Unterhaltungssendung „Verstehen Sie Spass?“ zu sehen. Der Comedian ist ab 2020 auf Jubiläumstournee mit dem Programm „Das Guteste aus 20 Jahren“.