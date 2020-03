per Mail teilen

Bekommen Raucher schneller graue Haare?

Gelten Mehlwürmer als Lebensmittel?

Und kann ich mit einer 2 Euro Münze eine Wassermelone halbieren?

Unser Tipp des Tages:

Mehlwürmer sind sehr gesund – vielleicht probieren Sie es mal…?

Siegerteam Alice und Antoine!

Alice und Antoine gewinnen 3.600.- Euro für das Projekt „Naturwissenschaftliche Experimente in Kitas“ in Weinheim. Enie und Bodo erspielen 1.600.- Euro für das Projekt „Kinderkino“ in Kirchheimbolanden zur Unterstützung eines Wanderkinos.