Alice Hoffmann, obwohl in Koblenz geboren, ist die „Saarländerin vom Dienst“, bezeichnet sich selbst aber gerne als „die Kittelschürze der Nation“. Bundesweit bekannt wurde die Schauspielerin und Kabarettistin durch ihre Rolle als Hilde Becker in der ARD-Comedyserie „Familie Heinz Becker“. Im SWR Fernsehen ist sie seit 2003 als „Vanessa Backes“ zu sehen, zunächst in der Kabarett-Serie „Spass aus Mainz“ und seit 2009 an der Seite von Timo Sturm in der Sendung „Schreinerei Fleischmann“.