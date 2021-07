per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Maren Bornheimer-Schwalbach Rezeptautor/Rezeptautorin: Maren Bornheimer-Schwalbach

Gefüllte Lende auf Gemüsebett SWR SWR/megaherz

Zutaten:

Für die gefüllte Lende auf Gemüsebett:

1-1,5 kg Schweine-Lende (z.B. vom Bunten Bentheimer-Schwein)

6-8 Scheiben roher Schinken (z.B. vom Bunten Bentheimer-Schwein)

6-8 Scheiben Heublumenwiesenkäse

6-8 EL Mangold-Pesto nach Belieben

Gemüse aus dem Garten z.B. Mangold, Paprika, Cocktailtomaten

Zahnstocher oder Schaschlikspieße

Salz, Pfeffer

Für das Mangoldpesto:

10 Blatt Mangold mit Stiel

80 g gemahlene Mandeln

1 Knoblauchzehe

20 g Parmesankäse

Olivenöl

Salz, Pfeffer

Für den Kürbis und die Kartoffeln aus dem Ofen:

1 Hokkaido-Kürbis ca.

500 g Kartoffeln

Knoblauch

Olivenöl

Kürbiskerne

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Mangoldpesto:

Alle Zutaten in einem Mixer zerkleinern, fertig. Im Kühlschrank ca. ein Monat lang haltbar. Gefüllte

Lende auf Gemüsebett:

Die Sehne aus der Lende entfernen und die Lende in drei Teile schneiden. Lendenteile aufschneiden und mit Mangold-Pesto bestreichen, Heublumenwiesenkäse und Schinken drauf verteilen, die Lende zusammenrollen und mit Zahnstochern/Schaschlikspießen fixieren. Das Ganze kurz anbraten und bei 100 Grad 20 min. im Backofen ruhen lassen. Danach in Scheiben schneiden und auf das in der Pfanne bei niedriger Temperatur gedünstete Gartengemüse legen. Mit Salz & Pfeffer würzen.

Kürbis und Kartoffeln aus dem Ofen:

Den Kürbis waschen und entkernen. Die Kartoffeln waschen oder schälen. Kürbis und Kartoffeln in Spalten schneiden, auf ein Backblech legen und mit kleingeschnittenem Knoblauch und Kürbiskernen bestreuen, mit Olivenöl beträufeln. Mit Salz und Pfeffer würzen und bei 175°C für 20 Min im Backofen garen.

