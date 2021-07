per Mail teilen

Portionen: 4

4 Kalbsschnitzel aus der Kugel

3 Eier, verrührt und leicht mit Pfeffer und Salz gewürzt

200 g Mehl

200 g Paniermehl

Pfeffer, Salz

200 g Butterschmalz

1 Zitrone

4 Sardellen

4 Kapern

Mehl, Eier und Paniermehl in jeweils einen tiefen Teller füllen. Butterschmalz erhitzen (Zahnstocher-Probe!). Die Schnitzel würzen und im Mehl wenden, so dass jede Stelle bedeckt ist. Dann durch das Ei ziehen und anschließend ins Paniermehl geben; das Paniermehl nicht zu fest andrücken! Schnitzel in heißem Butterschmalz goldgelb backen. Die Pfanne währenddessen gut vor und zurück schwenken, damit das Schnitzel souffliert. Dann mit einer Zitronenscheibe, Sardelle und Kaper obenauf garnieren und mit Reis als Beilage servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte