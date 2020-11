per Mail teilen

Koch/Köchin: Frank Brunswig

Weihnachtsbäumchen

Zutaten für den Teig:

250 g Mehl

200 g Butter

100 g gemahlene Mandeln

1 Prise Salz

80 g Zucker

Abrieb einer Zitrone

Zutaten:

3 EL Himbeer- oder Johannisbeergelee

100 g warme Schokolade in einer kleinen Spritztülle

50 g Pistazien, fein gemahlen

50 g Puderzucker

50 g gefriergetrocknete Himbeeren

Für den Teig die Zutaten gut vermengen und einen homogenen Teig herstellen, zu einer Kugel formen und 30 Minuten ruhen lassen. Aus dem Teig drei unterschiedlich dicke Würstchen rollen und daraus drei unterschiedlich große Kugeln formen. Diese an der Oberseite eindrücken und mit Himbeer- oder Johannisbeergelee füllen (am besten mit der Spritztülle). Für jeden Baum eine kleine Spitze formen und mitbacken. Die Kugeln auf Backpapier setzen und zusammen mit den Tannenspitzen gleichmäßig hellbraun backen. Kugeln noch warm mit der Schokolade besprenkeln und dann stapeln, die Tannenspitze obenauf. Pistazien mit dem Puderzucker mischen, damit die Tannenbäume bestreuen, zum Schluss die getrocknete Himbeere als Spitze aufsetzen.

Indische Gewürzplätzchen

Zutaten:

100 g Kokosraspeln

1/2 TL Kardamom

100 g Zucker

200 ml Wasser

2 Eier

150 g Puderzucker

180 g Mehl

30 g Maisstärke

1/2 TL Anis

50 ml Sherry

50 ml Rum

50 ml Ahornsirup

Kokos, Kardamom, Zucker und Wasser ca. 20 Minuten zu einem Sirup einkochen.

Sirup abkühlen lassen, Eier und Puderzucker aufschlagen, Mehl, Stärke und Anis mischen, Mischung in das schaumig geschlagene Ei geben und den Sirup untermischen. Aus dem Teig mit einem Löffel gleichmäßige Taler formen, auf das Backpapier legen und leicht gebräunte Taler backen. Taler leicht auskühlen lassen. Kardamom, Zimt, Kurkuma und Puderzucker mischen. Zuerst die Taler kurz in der Sherry-Rum-Ahornsirupmischung tunken, dann in der Gewürzmischung wälzen und auf jedes Plätzchen eine Scheibe kandierter Ingwer legen.

